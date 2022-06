Lilli Gruber ha il covid ed è sintomatica | Floris spiega i motivi del nuovo forfait a Otto e Mezzo

Advertising

antonio65683279 : Dalla padella alla brace. Certo peggio della Gruber è difficile.......in fatto di faziosità! Rivoluzione ad Otto e… - globalistIT : - madovevado : L'avevo sospettato martedì sera che il #COVID19 avesse raggiunto Lilli #Gruber. Mi era sembrata leggermente raffred… - Rikymazzar8 : Da quando Lilli Gruber porta gli occhiali? #ottoemezzo - Nicol_63 : Giovanni Floris sostituisce Lilli Gruber alla conduzione di Otto e Mezzo: 'Sono qui temporaneamente ma non abusivam… -

Maledetto Covid e, purtroppo, con una conduttrice anche sintomatica.sostituita. No, non in modo permanente. Accendendo il televisore su La7 , mercoledì 1 giugno i telespettatori sono rimasti sorpresi: al posto della conduttrice hanno trovato Giovanni ...A Otto e Mezzo, il talk show condotto da(e momentaneamente da Giovanni Floris ), Lucio Caracciolo , direttore di Limes non usa giri di parole e parla della guerra in Ucraina in modo chiaro e preciso. Caracciolo prova a ...Lilli Gruber sostituita. No, non in modo permanente. Accendendo il televisore su La7, mercoledì 1 giugno i telespettatori sono rimasti sorpresi: al posto della conduttrice hanno trovato Giovanni Flori ...Ha esordito con “Buonasera e benvenuti a Otto e Mezzo”, come la giornalista, ma davanti agli spettatori di La7 stavolta c'era il conduttore di diMartedì ...