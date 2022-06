L’ex di Edoardo (che fece il GF con Guendalina) ha sostenuto il provino per L’Isola dei Famosi (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo la sorella, a L’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi avrebbe potuto ritrovare pure la sua ex. Ovviamente non parlo di Diana Del Bufalo, né di Lucia (la ragazza con cui tutt’ora convive) ma di Angelica Livraghi, ex gieffina dell’undicesima edizione. Federica, un’amica dei Tavassi, conferma che Edoardo convive con L’ex fidanzata: “Ha una patologia non esce da 10 anni” https://t.co/7cEXLklRMP #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 1, 2022 Intervistata dal settimanale Mio, la mamma dei fratelli Tavassi ha così commentato quel flirt: “Angelica ed Edoardo? Avranno avuto quindici anni, è stato un flirt durato qualche giorno“. Eppure gli autori quest’anno, dopo che avevano arruolato Edoardo e Guendalina, hanno cercato anche il suo nome. Purtroppo però ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo la sorella, adeiTavassi avrebbe potuto ritrovare pure la sua ex. Ovviamente non parlo di Diana Del Bufalo, né di Lucia (la ragazza con cui tutt’ora convive) ma di Angelica Livraghi, ex gieffina dell’undicesima edizione. Federica, un’amica dei Tavassi, conferma checonvive confidanzata: “Ha una patologia non esce da 10 anni” https://t.co/7cEXLklRMP #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 1, 2022 Intervistata dal settimanale Mio, la mamma dei fratelli Tavassi ha così commentato quel flirt: “Angelica ed? Avranno avuto quindici anni, è stato un flirt durato qualche giorno“. Eppure gli autori quest’anno, dopo che avevano arruolato, hanno cercato anche il suo nome. Purtroppo però ...

