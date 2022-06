L’estate nei tuoi occhi: trailer e poster della serie tv di Prime Video (Di giovedì 2 giugno 2022) L’estate nei tuoi occhi, arrivano il trailer della serie tv: un drama multigenerazionale di Prime Video incentrato su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli L’estate nei tuoi occhi è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle Prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta. Al timone della serie Prime Video troviamo le showrunner Jenny Han, che ha anche scritto ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 2 giugno 2022)nei, arrivano iltv: un drama multigenerazionale diincentrato su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratellineiè un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sullerotture e sulla magia di un’estate perfetta. Al timonetroviamo le showrunner Jenny Han, che ha anche scritto ...

