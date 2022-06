Le promesse a vuoto della politica hanno cancellato la cultura dei doveri

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 2 giugno 2022) Nonostante siano ormai chiari gli errori del passato e i relativi costi in termini di debito pubblico e mancata crescita, le proposte di politici e sindacati, soprattutto in questi ultimi anni, non sono cambiate; neppure oggi, alla fine del 2021, a fronte dell’enorme debito pubblico accumulato per arginare gli effetticrisi pandemica. Come abbiamo detto, se osserviamo le dichiarazioni di politici, sindacalisti, giornalisti e religiosi, la parola piu? usata in questi ultimi anni e? «diritti», seguita da «lotta alle disuguaglianze», «non lasceremo indietro nessuno» ed «eliminare la poverta?» (copyright del M5S); la parola meno usata e? «». Eppure, se ci riflettiamo bene, non possono esistere i diritti senza i. La conferma sta nella Dichiarazione americana dei diritti e deidell’uomo adottata ...