Le foto del Platinum Jubilee (Di giovedì 2 giugno 2022) È iniziato oggi per festeggiare i settant'anni di regno della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito Leggi su ilpost (Di giovedì 2 giugno 2022) È iniziato oggi per festeggiare i settant'anni di regno della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito

Advertising

marattin : A sinistra la foto che tutti mostrano: i salari in Italia sono praticamente fermi da 30 anni. A destra quella che i… - AlexBazzaro : È sempre piacevole vedere la presenza del Ministro Bianchi agli eventi. Disse che le mascherine avevano un valore e… - SkyTG24 : Festa della Repubblica italiana: le origini e la storia del 2 giugno. FOTO - Beate15590154 : @burakforever Da questa foto, per la posizione del corpo, capelli e borsetta, si capisce che la ragazza che si intr… - 93VAP0R : @scodelIina ok amo sto andando scusa è che wooyoung ha postato la foto più bella del mondo posso -