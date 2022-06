Le Figaro | il ministro dell’Interno rifiuta la realtà | ovvero che Parigi ha un problema di criminalità

(Di giovedì 2 giugno 2022) Le, nell’editoriale di oggi, ironizza sull’audizione in Senato deldegli Interni francese, Gerald Darmanin, sui fatto accaduti allo Stade de France sabato, in occasione della finale di Champions League. “Se ci sono stati problemi, li dobbiamo alla gestione dei flussi, ai biglietti falsi, alla presenza di decine di migliaia di spettatori soprannumerari, ai corridoi della RER, ai tornelli bloccati”. Ilè un politico troppo esperto, scrive, per non capire che in questa storia viene fuori una delle preoccupazioni principali dei francesi, la delinquenza connaturata alla società multiculturale. “Onnipresente nell’esistenza dei cittadini, è relegata, nell’espressione politica al rango di fatti diversi, panico identitario, volgarità populiste”. Ma la forza delle immagini e delle testimonianze ha mostrato chiaramente ...

