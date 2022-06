Lazio, Sarri vicino alla firma sul rinnovo di contratto fino al 2025 - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di giovedì 2 giugno 2022) Sarri ha chiesto alla società rassicurazioni sul mercato Roma, 2 giugno 2022 - Manca soltanto l'ufficialità, ma è praticamente fatta per il rinnovo di contratto di Maurizio Sarri . La questione teneva ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)ha chiestosocietà rassicurazioni sul mercato Roma, 2 giugno 2022 - Manca soltanto l'ufficialità, ma è praticamente fatta per ildidi Maurizio. La questione teneva ...

Advertising

AlfredoPedulla : Alle 19 #Sarri ha ??? il rinnovo con la #Lazio. Significa che in qualche modo avrà le garanzie anche di mercato - AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Maurizio Sarri ha rinnovato per due anni Per l'allenatore contratto fino al 2025 #SkySport #Sarri #Lazio - zazoomblog : Sarri rinnova con la Lazio è ufficiale - #Sarri #rinnova #Lazio #ufficiale - Bianca34874951 : RT @AlfredoPedulla: Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come #Mert… -