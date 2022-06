Lazio, Sarri vara la rifondazione: Milinkovic o Luis Alberto per finanziarla (Di giovedì 2 giugno 2022) La Lazio prepara la rifondazione voluta da Maurizio Sarri: gli obiettivi dell’allenatore. Luis Alberto o Milinkovic-Savic sacrificabili Manca solo l’annuncio ufficiale ma la firma di Maurizio Sarri sul contratto con la Lazio è arrivata ieri sera intorno alle 19. Il problema ora si sposta sul mercato con l’ostacolo che la vera e propria campagna rafforzamento inizierà solo dopo aver piazzato gli esuberi, stavolta senza l’escamotage dei prestiti. Sarri ha fatto capire che servirà una rifondazione: Carnesecchi in porta, Romagnoli (puntato anche da Fiorentina e Valencia) e Casale in difesa, Mertens in attacco. Queste le priorità seguite dal terzino sinistro (Emerson Palmieri o Parisi) e almeno uno tra Loftus-Cheek, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Laprepara lavoluta da Maurizio: gli obiettivi dell’allenatore.-Savic sacrificabili Manca solo l’annuncio ufficiale ma la firma di Mauriziosul contratto con laè arrivata ieri sera intorno alle 19. Il problema ora si sposta sul mercato con l’ostacolo che la vera e propria campagna rafforzamento inizierà solo dopo aver piazzato gli esuberi, stavolta senza l’escamotage dei prestiti.ha fatto capire che servirà una: Carnesecchi in porta, Romagnoli (puntato anche da Fiorentina e Valencia) e Casale in difesa, Mertens in attacco. Queste le priorità seguite dal terzino sinistro (Emerson Palmieri o Parisi) e almeno uno tra Loftus-Cheek, ...

