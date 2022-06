Laura Freddi sconcertata dalle sue parole | “Era una fre**a pazzesca” | poi si scusa

Leggi su ck12

(Di giovedì 2 giugno 2022) La showgirlriceve una doccia fredda in diretta: ammissione da togliere il fiato nello studio di RAI 1.(fonte youtube)La showgirlda diversi anni è scomparsa dai radar televisivi: la sua ultima esperienza in Mediaset risale al 2016, quando concorse nel cast del “Grande Fratello Vip”, qualificandosi quinta. La celebre soubrette nel 2020 è diventata testimonial del progetto “City for kids”, battezzando poi il format “Mamma che c’è”. Nello stesso anno è stata ospite del suo ex Paolo Bonolis a “Casa sdl”, ove è stata intervistata dalla sua attuale moglie Sonia Bruganelli. Le due sembrano essere in ottimi rapporti, come hanno dimostrato ieri ai microfoni di Serena Bortone, ospiti a “Oggi è un altro giorno”. La duplice intervista ha ...