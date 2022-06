L’appello di Mattarella: “Lucidità e coraggio per la pace” (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – “Con Lucidità e con coraggio occorre porre fine alla insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. “L’incancrenirsi delle contrapposizioni conduce soltanto ad accrescere i serbatoi dell’odio, a negare le ragioni della libertà, della democrazia, della giustizia internazionale dei popoli, valori incompatibili con chi promuove conflitti. Esistono per il genere umano, con la più grande evidenza, beni condivisi e gravi pericoli comuni che obbligano a superare ogni egoismo, ogni volontà di sopraffazione. Occorre ripristinare una rinnovata legalità internazionale”, ha aggiunto Mattarella. Infine il capo dello stato ha affermato: “Oggi l’amara lezione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – “Cone conoccorre porre fine alla insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. “L’incancrenirsi delle contrapposizioni conduce soltanto ad accrescere i serbatoi dell’odio, a negare le ragioni della libertà, della democrazia, della giustizia internazionale dei popoli, valori incompatibili con chi promuove conflitti. Esistono per il genere umano, con la più grande evidenza, beni condivisi e gravi pericoli comuni che obbligano a superare ogni egoismo, ogni volontà di sopraffazione. Occorre ripristinare una rinnovata legalità internazionale”, ha aggiunto. Infine il capo dello stato ha affermato: “Oggi l’amara lezione ...

Advertising

Lopinionista : L’appello di Mattarella: “Lucidità e coraggio per la pace” - tinas48 : 2 Giugno, Mattarella: “Diplomazia per risolvere la crisi. Forze armate risorsa preziosa per la pace e la libertà”.… - zazoomblog : L’appello di Mattarella: “Lucidità e coraggio per la pace” - #L’appello #Mattarella: #“Lucidità - mariamasi14 : @GiorgiaMeloni Lo sappiamo anche durante la pandemia non hai risposto all'appello del nostro presidente Mattarella… - zazoomblog : Ucraina: l’appello a Mattarella per i tir umanitari multati - #Ucraina: #l’appello #Mattarella… -

Campobasso, celebrata la festa della Repubblica dopo due anni di stop. Consegnate le onorificenze in prefettura ... Sergio Mattarella. Non sono mancati i riferimenti alla situazione internazionale, con il conflitto in ucraina ma anche alla pandemia che sembra concedere una tregua e con l'appello al dialogo e all'... Firenze: solenne cerimonia per la Festa della Repubblica ...del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ... il ringraziamento a tutte le forze dell'ordine per l'impegno ... l'appello ad abbandonare gli egoismi, in questo periodo nel quale si ... L'Opinionista ... Sergio. Non sono mancati i riferimenti alla situazione internazionale, con il conflitto in ucraina ma anche alla pandemia che sembra concedere una tregua e conal dialogo e all'......del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio, ... il ringraziamento a tutte le forze dell'ordine per'impegno ...ad abbandonare gli egoismi, in questo periodo nel quale si ... L’appello di Mattarella: “Lucidità e coraggio per la pace”