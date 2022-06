LA VERITÀ FA MALE? (Di giovedì 2 giugno 2022) Quando leggo i giornali mi viene un senso di MALEssere e mi chiedo se gli episodi di violenza verso le donne sono davvero solo quelli che ci raccontano o molti di più. Leggendo invece le interviste ... Leggi su obiettivonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Quando leggo i giornali mi viene un senso dissere e mi chiedo se gli episodi di violenza verso le donne sono davvero solo quelli che ci raccontano o molti di più. Leggendo invece le interviste ...

Advertising

iochecazzoneso : @barcheavela7 Si è vista la differenza tra chi voleva dimostrare la verità e ha dato tutto se stesso per poterlo fa… - VNTina95 : La triste verità è che a essere troppo gentili alla fine si finisce sempre male - judith25012 : @BryanAlbarino Ti adoro ringraziando il cielo la verità viene a galla spero che questa spregevole donna paghi per l… - gian37341265 : @BiondaMente @Larisa40765958 La verità mi fa male lo so.. Caterina caselli! Il potere infame è anche di zittire le… - gianni_celani : @ilGIANNON123 @capuanogio In verità il Milan è degli alieni. Preparano l'invasione sparando microchip a San Siro. T… -

LA VERITÀ FA MALE La verità fa male Mi hai chiesto. Alle persone farebbe molto bene sapere. Cristina, ti dico che gli psicologi consigliano sempre di dire le cose come stanno perché ci si libera, ma anche di scoprire ... Dall'alimentazione alle abitudini: tutto quello che bisogna sapere sul geco comune Scambiato spesso per un geco domestico (ma in verità nessuno di questi piccoli rettili è davvero un ... Certo, per difendersi potrebbero morderci, ma il loro morso non è velenoso e non fa molto male . ... ObiettivoNews LafaMi hai chiesto. Alle persone farebbe molto bene sapere. Cristina, ti dico che gli psicologi consigliano sempre di dire le cose come stanno perché ci si libera, ma anche di scoprire ...Scambiato spesso per un geco domestico (ma innessuno di questi piccoli rettili è davvero un ... Certo, per difendersi potrebbero morderci, ma il loro morso non è velenoso e non fa molto. ... LA VERITÀ FA MALE