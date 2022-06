La svolta della Danimarca: il paese scandinavo entra nella Difesa europea (Di giovedì 2 giugno 2022) Con una decisione storica, più di due terzi degli elettori danesi ieri hanno approvato in un referendum la proposta del governo di rinunciare all'opt-out per la Danimarca sulla Politica di sicurezza e di Difesa dell'Ue. Dopo la bocciatura in un referendum del trattato di Maastricht nel 1992, Copenaghen aveva ottenuto una serie di deroghe tra cui la partecipazione all'Europa della Difesa. Ma la guerra di Putin, oltre a spingere paesi tradizionalmente neutrali come Svezia e Finlandia verso la Nato, ha fatto cambiare idea alla Danimarca che, oltre ad appartenere all'Alleanza atlantica, ora integrerà anche le strutture di sicurezza e Difesa dell'Ue. Questo è un estratto di Europa Ore 7, la newsletter di David Carretta che potete ricevere ogni mattina gratis al vostro indirizzo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Con una decisione storica, più di due terzi degli elettori danesi ieri hanno approvato in un referendum la proposta del governo di rinunciare all'opt-out per lasulla Politica di sicurezza e didell'Ue. Dopo la bocciatura in un referendum del trattato di Maastricht nel 1992, Copenaghen aveva ottenuto una serie di deroghe tra cui la partecipazione all'Europa. Ma la guerra di Putin, oltre a spingere paesi tradizionalmente neutrali come Svezia e Finlandia verso la Nato, ha fatto cambiare idea allache, oltre ad appartenere all'Alleanza atlantica, ora integrerà anche le strutture di sicurezza edell'Ue. Questo è un estratto di Europa Ore 7, la newsletter di David Carretta che potete ricevere ogni mattina gratis al vostro indirizzo ...

