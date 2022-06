La storia di Magic Johnson e i Lakers in una serie tv da non perdere, Winning Time (Di giovedì 2 giugno 2022) Come nasce un mito? Lo spiega bene Winning Time: l'ascesa della dinastia dei Lakers, la serie firmata Adam McKay e targata HBO che va in onda a partire dal 2 giugno (in concomitanza con l’inizio delle NBA Finals) su Sky Atlantic e in streaming su NOW. 10 episodi da guardare tutti d'un fiato su come una squadra di basket è diventata un marchio mondiale, un'icona della pallacanestro americana andando persino oltre, quello ShowTime in cui Los Angeles è diventata la città dei sogni a stelle e strisce, teatro dell'impossibile che diventa realtà e uno sport destinato a entrare nelle case di tutti gli americani. Al centro della serie le figure di Magic Johnson (Quincy Isaiah), prima scelta dei Lakers nel Draft del 1979, e Jerry Buss ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 2 giugno 2022) Come nasce un mito? Lo spiega bene: l'ascesa della dinastia dei, lafirmata Adam McKay e targata HBO che va in onda a partire dal 2 giugno (in concomitanza con l’inizio delle NBA Finals) su Sky Atlantic e in streaming su NOW. 10 episodi da guardare tutti d'un fiato su come una squadra di basket è diventata un marchio mondiale, un'icona della pallacanestro americana andando persino oltre, quello Showin cui Los Angeles è diventata la città dei sogni a stelle e strisce, teatro dell'impossibile che diventa realtà e uno sport destinato a entrare nelle case di tutti gli americani. Al centro dellale figure di(Quincy Isaiah), prima scelta deinel Draft del 1979, e Jerry Buss ...

