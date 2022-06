La Repubblica siamo noi | noi che ci crediamo

(Di giovedì 2 giugno 2022) Alla memoria di Valerio Onida e Carlo Smuraglia Cara, ti scrivo e, poiché si leva già alto il rumore degli ipocriti, più forte ti scriverò. Celebrano il tuo compleanno coloro che hanno variamente (e vanamente) tentato due operazioni. La prima, plateale, è quella di cambiarti, anche a colpi di referendum, di aggiornarti senza sapere come e senza confrontarti con le altre Repubbliche. So che ne saresti stata lieta poiché il paragone rivela che sei elegante, efficace, estroversa, elastica. Coloro Sono miserevolmente caduti sotto una pesante cappa di ignoranza e di arroganza. Tuttavia, rimangono tanti, si spalleggiano, sono ripetitivi, pericolosi per sé e, mal gliene incolga, per gli altri. La seconda è un’operazione, subdola, condotta più o meno consapevolmente e non sufficientemente contrastata. La, dicono gli ignor/arroganti e gli ...

Advertising

riotta : Ci siamo stufati di aspettare le armi dalla Germania dice il ministro Esteri @DmytroKuleba a @fabiotonacci @repubblica - Alessan26811611 : @BlackPage_Z @repubblica Ma per caso ???? o qualche Stato della NATO stava, o meditava, di invadere la ????? Perché se… - Cristin85474582 : RT @Azzurraurra: Buona Festa della Repubblica nata dalla Liberazione. Oggi, più che mai bisogna dire che vogliamo fascisti e mafiosi fuori… - lapopistelli : 76 anni dalla data del referendum del 1946 che portò l’ #Italia a diventare una repubblica. Quello che siamo oggi l… - daniel_sempere1 : Con questa bella immagine ricordiamo a chi governa OGGI il nostro Paese: @Quirinale, @Palazzo_Chigi, che siamo una… -

la Repubblica

02.25 Calcio, Zelensky "orgoglioso" della vittoria Ucraina sulla Scozia "Ci sono momenti in cui non servono molte parole! Solo orgoglio! Grazie ragazzi! Due ore di felicità a cui nonabituati": ...Ricordare il 2 giugno 1946, data in cui gli italiani scelsero di trasformare il nostro paese in una, significa riflettere su comearrivati a tale traguardo, domandarsi se amiamo ... Mancini: "Argentina più forte. Se ci ripescano al Mondiale, siamo pronti" Oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica, ecco alcune interessanti curiosità in merito a questa importante ricorrenza.“Oggi l’amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata. L’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa pone in discussione i fondamenti stessi della nostra società internazio ...