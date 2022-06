La Regina Elisabetta si affaccia dal balcone di Buckingham Palace per il Giubileo di Platino. 'Guardiamo al futuro con entusiasmo' (Di giovedì 2 giugno 2022) La Regina ha fatto la sua prima apparizione alle celebrazioni del Giubileo di Platino sul balcone di Buckingham Palace . Vestita con un abito azzurro con una rifinitura color crema, era in piedi ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Laha fatto la sua prima apparizione alle celebrazioni deldisuldi. Vestita con un abito azzurro con una rifinitura color crema, era in piedi ...

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - Robertamarchet : Comunque il Giubileo della Regina Elisabetta alla parata del 2 giugno gli ha fatto un culo così #RoyalTime - big_fat_cat : Si... è la festa della Repubblica in Italia, ma io sto guardando il #giubileo della Regina Elisabetta. E' che la f… -