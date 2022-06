La regina Elisabetta ha mantenuto la sua promessa e ha voluto in prima fila al Trooping The Colour George, Charlotte e Louis di Cambridge (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono stati loro, a sorpresa, a dare il via al Trooping The Colour. Seduti nella prima di tre carrozze Royal, assieme alla madre Kate Middleton e a Camilla, duchessa di Cornovaglia, George di Cambridge, 8 anni, Charlotte, 7, e Louis, 4, hanno sfilato per la prima volta in occasione della parata militare che celebra il compleanno ufficiale della regina Elisabetta e quest’anno apre anche i festeggiamenti per le sue sette decadi sul trono. Il Trooping The Colour 2022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono stati loro, a sorpresa, a dare il via alThe. Seduti nelladi tre carrozze Royal, assieme alla madre Kate Middleton e a Camilla, duchessa di Cornovaglia,di, 8 anni,, 7, e, 4, hanno sto per lavolta in occasione della parata militare che celebra il compleanno ufficiale dellae quest’anno apre anche i festeggiamenti per le sue sette decadi sul trono. IlThe2022 guarda le foto ...

