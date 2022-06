La Puglia di Angelina Jolie: a Martina Franca per il suo nuovo film (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel momento in cui leggerete questo articolo, Angelina Jolie potrebbe essere non molto distante da voi. A Martina Franca, in provincia di Taranto, la diva americana e la casa di produzione Fremantle stanno per dare il la alle riprese di Without Blood, film tratto dal romanzo Senza Sangue di Alessandro Baricco. Per Martina, uno dei paesi più amati della Valle d'Itria, si annuncia una ribalta mediatica che, si spera, non ne altererà la bellezza Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel momento in cui leggerete questo articolo,potrebbe essere non molto distante da voi. A, in provincia di Taranto, la diva americana e la casa di produzione Fremantle stanno per dare il la alle riprese di Without Blood,tratto dal romanzo Senza Sangue di Alessandro Baricco. Per, uno dei paesi più amati della Valle d'Itria, si annuncia una ribalta mediatica che, si spera, non ne altererà la bellezza

