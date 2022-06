La partitella del martedì al Camp Nou? ¡Sí se puede!

(Di giovedì 2 giugno 2022) «Hai mai sognato di giocare al?», chiede il Barcellona ai suoi tifosi: bene, ora è possibile. A un prezzo di trecento euro a persona, si potrà giocare, per sessanta minuti, nel leggendario impianto del Barcellona. A ogni “calciatore” improvvisato saranno garantiti almeno quaranta minuti di gioco per un’esperienza “vera”, che include l’arbitro, gli allenatori, lo staff medico, lo spogliatoio, il tunnel. All’entrata, è inclusa la visita al museo dello stadio. Sarà possibile a giugno, nello specifico il 26. ¿Has soñado alguna vez con jugar en el? ¡Ahora es posible! — FC Barcelona (@FCBarcelona es) May 31, 2022 L'articolo ilNapolista.

