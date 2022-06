La nuova DeLorean non ha niente di DeLorean (Di giovedì 2 giugno 2022) La prima DeLorean uscì dalla fabbrica di Dunmurry, nei pressi di Belfast, più di quaranta anni fa. Quattro anni dopo, grazie al ruolo da protagonista in Ritorno al Futuro, si fissò nella mitologia pop contemporanea. Basta guardarla per capirne il motivo: la sua linea lascia a bocca aperta ancora oggi e il merito è tutto italiano, precisamente della Italdesign di Giorgetto Giugiaro. Pure la nuova DeLorean è firmata Italdesign, anche se stavolta manca la matita di Giorgetto, ma con la vecchia non ha molto a che spartire. Le foto della nuova DeLorean Alpha5 sono il preludio del debutto internazionale, che avverrà il prossimo 21 agosto al Concorso di Eleganza di Pebble Beach. A guardarle bene, alcuni fan potrebbero rimanere delusi, visto che l'unica cosa ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 2 giugno 2022) La primauscì dalla fabbrica di Dunmurry, nei pressi di Belfast, più di quaranta anni fa. Quattro anni dopo, grazie al ruolo da protagonista in Ritorno al Futuro, si fissò nella mitologia pop contemporanea. Basta guardarla per capirne il motivo: la sua linea lascia a bocca aperta ancora oggi e il merito è tutto italiano, precisamente della Italdesign di Giorgetto Giugiaro. Pure laè firmata Italdesign, anche se stavolta manca la matita di Giorgetto, ma con la vecchia non ha molto a che spartire. Le foto dellaAlpha5 sono il preludio del debutto internazionale, che avverrà il prossimo 21 agosto al Concorso di Eleganza di Pebble Beach. A guardarle bene, alcuni fan potrebbero rimanere delusi, visto che l'unica cosa ...

Advertising

CarloSantaroni : RT @Ivan__soli: La Nuova DeLorean Alfa 5 Di certo più bella della Tesla @elonmusk - Ivan__soli : La Nuova DeLorean Alfa 5 Di certo più bella della Tesla @elonmusk - massimo_foligno : Ecco la nuova DeLorean, erede elettrica della DMC-12 di «Ritorno al futuro». Disegnata e prodotta in Italia… - viaggiareonthe1 : Ecco la nuova DeLorean, erede elettrica della DMC-12 di «Ritorno al futuro». Disegnata e prodotta in Italia - infoiteconomia : Ecco la nuova DeLorean, erede elettrica della DMC-12 di «Ritorno al futuro». Disegnata e prodotta in Italia -