La nascita della Repubblica italiana e il cammino che portò al referendum (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi è la festa della Repubblica italiana, il 2 e il 3 giugno 1946 i cittadini e le cittadine scelsero quale forma dare allo Stato dopo la fine della guerra e la caduta del fascismo: se monarchia o Repubblica parlamentare. Un voto sentito, che vide la partecipazione dell’89% degli aventi diritto tra cui – per la prima volta – le donne. Ma per descrivere il cammino che portò alla nascita della Repubblica si può utilizzare una metafora: un lungo e doloroso parto. Il “travaglio” verso la Repubblica italiana e la democrazia iniziò durante la fase finale della dittatura fascista Il percorso di riscatto per l’Italia fu lungo e sofferto. Dalle macerie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi è la festa, il 2 e il 3 giugno 1946 i cittadini e le cittadine scelsero quale forma dare allo Stato dopo la fineguerra e la caduta del fascismo: se monarchia oparlamentare. Un voto sentito, che vide la partecipazione dell’89% degli aventi diritto tra cui – per la prima volta – le donne. Ma per descrivere ilcheallasi può utilizzare una metafora: un lungo e doloroso parto. Il “travaglio” verso lae la democrazia iniziò durante la fase finaledittatura fascista Il percorso di riscatto per l’Italia fu lungo e sofferto. Dalle macerie ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Lui si chiama Lorenzo, come il capitano della Roma. Più o meno a 10 ore dalla nascita ha vinto il suo primo trof… - La7tv : #atlantide #2giugno, festa della #Repubblica, dal D-day in Normandia alla nascita della nuova repubblica italiana n… - Quirinale : #Sassari: Il Presidente #Mattarella alle celebrazioni organizzate in occasione del centenario della nascita di Enri… - Mis_Strozzo : @ItalianPolitics Dalla nascita. Peccato che abbiano atteso proprio ora. Potevano iniziare prima della stronzata del… - sulsitodisimone : 2 Giugno 1946 ? Nascita della Repubblica Italiana: In un referendum gli italiani cessano la monarchia in favore del… -