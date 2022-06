La Moldavia vieta la trasmissione dei notiziari e dei programmi russi sui suoi canali tv (Di giovedì 2 giugno 2022) La Moldavia ha vietato la trasmissione dei notiziari e dei programmi politici russi sui canali tv del Paese. Il bando formale, riferisce la Bbc, è stato approvato oggi dal Parlamento di Chisinau , ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Lahato ladeie deipoliticisuitv del Paese. Il bando formale, riferisce la Bbc, è stato approvato oggi dal Parlamento di Chisinau , ...

Advertising

mar__bru : RT @OttobreInfo: La Moldavia vieta qualsiasi trasmissione d'informazione russa alla radio e in TV. Spazio alla sola propaganda USA e UE. Pe… - Marc0_0_0 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Ecatetriformis : Il parlamento della Moldavia ha approvato una legge che vieta i notiziari in lingua russa - OHorvath2 : RT @OttobreInfo: La Moldavia vieta qualsiasi trasmissione d'informazione russa alla radio e in TV. Spazio alla sola propaganda USA e UE. Pe… -