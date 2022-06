La ministra Lamorgese: «Il governo prepara un decreto flussi. Sugli sbarchi ci vuole una risposta europea» (Di giovedì 2 giugno 2022) «Il governo è al lavoro per varare il prossimo decreto flussi che dovrà tenere conto delle crescenti esigenze di vari comparti economici»: lo dice la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista a Repubblica. La responsabile del Viminale registra anche l’aumento degli sbarchi ad aprile e maggio e sottolinea come le migrazioni economiche non possano essere fermate, ma vanno governate: serve «una risposta solidale» europea. E ricorda che la direttiva per la protezione temporanea dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, adottata il 3 marzo, risponde proprio all’idea di «un’Europa solidale che l’Italia e gli altri Paesi mediterranei invocano da sempre». Lamorgese sottolinea poi l’urgenza di sbloccare il grano fermo ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) «Ilè al lavoro per varare il prossimoche dovrà tenere conto delle crescenti esigenze di vari comparti economici»: lo dice ladell’Interno, Luciana, in un’intervista a Repubblica. La responsabile del Viminale registra anche l’aumento degliad aprile e maggio e sottolinea come le migrazioni economiche non possano essere fermate, ma vanno governate: serve «unasolidale». E ricorda che la direttiva per la protezione temporanea dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, adottata il 3 marzo, risponde proprio all’idea di «un’Europa solidale che l’Italia e gli altri Paesi mediterranei invocano da sempre».sottolinea poi l’urgenza di sbloccare il grano fermo ...

