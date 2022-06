La mamma di Mancini: “Roberto non fa miracoli, non ci sono vivai. Ripescaggio? Potrebbe accadere” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Roberto mica fa i miracoli, gioca con quello che può. I vivai non ci sono più e quindi non c’è molto di nuovo da prendere”. Marianna Puolo, madre del ct della Nazionale Roberto Mancini, dopo la sconfitta di Wembley dell’Italia contro l’Argentina che pone ancora una volta sul banco degli imputati il marchigiano: “E’ vero che l’Italia ha giocato bene solo per i primi 27 minuti. Roberto è sempre deluso quando si perde, forse un po’ se l’aspettava vedendo le due squadre in campo, forse aveva già previsto la sconfitta ma ci spera sempre fino all’ultimo”, ha aggiunto a Un giorno da pecora su Radio Uno. “Un Ripescaggio ai Mondiali? E’ quasi impossibile che succeda, lo so, i miracoli però tante volte accadono e Potrebbe ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “mica fa i, gioca con quello che può. Inon cipiù e quindi non c’è molto di nuovo da prendere”. Marianna Puolo, madre del ct della Nazionale, dopo la sconfitta di Wembley dell’Italia contro l’Argentina che pone ancora una volta sul banco degli imputati il marchigiano: “E’ vero che l’Italia ha giocato bene solo per i primi 27 minuti.è sempre deluso quando si perde, forse un po’ se l’aspettava vedendo le due squadre in campo, forse aveva già previsto la sconfitta ma ci spera sempre fino all’ultimo”, ha aggiunto a Un giorno da pecora su Radio Uno. “Unai Mondiali? E’ quasi impossibile che succeda, lo so, iperò tante volte accadono e...

Advertising

er_toscano : RT @sportface2016: La mamma di #Mancini: 'Roberto non fa miracoli, in Italia non ci sono vivai. Ripescaggio? Potrebbe anche accadere...' ht… - sportface2016 : La mamma di #Mancini: 'Roberto non fa miracoli, in Italia non ci sono vivai. Ripescaggio? Potrebbe anche accadere..… - walter63631215 : RT @walter63631215: @Gasparazzo È tutta colpa dello stronzo telecronista,così dice mamma Mancini. - walter63631215 : @Gasparazzo È tutta colpa dello stronzo telecronista,così dice mamma Mancini. - LucaParry85 : Io amo la mamma di mancini lei rivorrebbe Balotelli in nazionale e poi dare dello stronzo a rimedio è tutto di buono -