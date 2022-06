(Di giovedì 2 giugno 2022) Ora è ufficiale: Maurizioha firmato il famigerato contratto dicon la, prolungamento di cui si parla ormai da mesi. Il club biancoceleste ne ha dato notizia sul suo sito ufficiale. “La S.S.comunica che il tecnico Maurizioha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell’accordoal”. Lapubblica sui social la foto del tecnico intento ad apporre la sua firma sul contratto rimasto per mesi nel cassetto del presidente Lotito con la scritta “Avanti insieme”. ?????? ??????? #CMonEagles pic.twitter.com/67XhQL0kId — S.S.(@OfficialSS) June 2, 2022 L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : La Lazio ufficializza il rinnovo di #Sarri fino al 2025 La questione prolungamento è finalmente archiviata. Il tec… - Insader_lazio : il Real #Madrid ufficializza l'acquisto di Antonio Riudiger con cui ha firmato per 4 stagioni - interliveit : #Vecino ufficializza l'addio all'#Inter: 'E' stato un onore'. Poi 'attacca' club e #Inzaghi: 'Rimasto scioccato per… -

In pratica, l'escamotage studiato dalla Regioneper tamponare l'emorragia che da anni sta ... potranno restare dopo i 70 anni Nello stesso provvedimento con cui la Asli nominativi, ...Marcelol'addio al Real dopo aver vinto la sua quinta Champions League. "Abbiamo ... Strakosha lascia laThomas Strakosha lascerà lail prossimo 30 giugno. Il portiere albanese ...L’Atalanta ufficializza l’arrivo di Tony D’Amico dall’Hellas Verona come nuovo direttore sportivo al posto di Sartori L‘Atalanta ufficializza con un comunicato sul suo sito l’arrivo di Tony D’Amico ...Franck Kessie ufficializza il suo addio alla maglia del Milan: sui social il suo messaggio di saluti e ringraziamento a club e tifosi Che Franck Kessie non sarà un giocatore del Milan nella prossima s ...