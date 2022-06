La Kalush Orchestra vende all'asta per 900.000 euro il premio dell'Eurovision e compra un drone PD-2 per l'esercito ucraino (Di giovedì 2 giugno 2022) In guerra tutto è concesso. Anche che il primo premio dell'ultimo eurovision venga messo all'asta per acquistare, con il ricavato, un drone PD-2 sistema Uav.... Leggi su ilmattino (Di giovedì 2 giugno 2022) In guerra tutto è concesso. Anche che il primo'ultimovision venga messo all'per acquistare, con il ricavato, unPD-2 sistema Uav....

Advertising

MediasetTgcom24 : La Kalush Orchestra vende il trofeo dell'Eurovision per finanziare l'esercito #kalushorchestra #eurovision… - Robo_et : RT @CardRavasi: Troverò sempre la strada di casa, anche se tutte le strade sono distrutte (Kalush Orchestra, 'Stefania') #Eurovision2022 - SBF541 : Kalush Orchestra - Stefania (Official Video Eurovision 2022) - Cosmopolitan_IT : I Kalush Orchestra hanno venduto il loro trofeo dell’Eurovision per sostenere l'Ucraina - Mariella_b08 : Hanno venduto il trofeo della vittoria di eurovision per comprare armi, adesso fategli vincere anche i mondiali di… -