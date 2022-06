La Juventus attende Di Maria | ma si muove | tre le alternative

(Di giovedì 2 giugno 2022) Angel Di©LaPresseCome raccontato su Calciomercato.it nella giornata di oggi, l'incontro ... Per questo motivo, come riportato su 'La Gazzetta dello Sport', lastarebbe valutando tre ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, ha firmato fino al 2025: si attende solo l’ufficialità - ZonaBianconeri : RT @STnews365: Juventus: De Sciglio rinnova fino al 2025. Il difensore avrebbe già firmato il prolungamento del contratto, si attende solo… - STnews365 : Juventus: De Sciglio rinnova fino al 2025. Il difensore avrebbe già firmato il prolungamento del contratto, si atte… - fattoputiniano : @Elena89Friendf @DoctorM77 @PauDybala_JR Credo che Marotta da quando è all’Inter ciclicamente il messaggio a Dybala… - ZonaBianconeri : RT @JuventusClub19: Manca poco per l'incontro decisivo tra la #Juventus e l'entourage di #Pogba. A Torino adesso si attende solo il sì defi… -

... come vi abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine, sono fondamentalmente due i fronti sui quali sta lavorando lae si tratta di due parametri zero di lusso: Angel Di Maria e Paul ...Calciomercato, non ci sono più dubbi a riguardo: l'accordo totale è stato suggellato anche dalla firma. Il mese di giugno potrebbe essere quello della svolta per laper quanto concerne le tante trattative che la dirigenza bianconera sta portando avanti da tempo. Oltre che a Pogba, con il quale un accordo di massima sarebbe stato raggiunto sulla base di ...Allegri attende rinforzi di spessore nelle prossime settimane ed, in tal senso, potrebbe dover ringraziare un grande rivale della Juventus. Occhi su un possibile affare che vede coinvolto in primo ...Il 34enne Di Maria ha origini italiane ed è soprannominato El Fideo: lo spaghetto, con evidente riferimento al suo fisico gracile e minuto ...