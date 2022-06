La grande e melodiosa bellezza della clownterapia

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 2 giugno 2022) Divertimento, abbracci e carezze. Il dolore, la riflessione e l’aiuto. Il sorriso e la cura. Il Parlamento, le istanze e la professione. Il riconoscimento e la legge. Un universo da esplorare. Anime da ascoltare. La melodia da intonare, una voce per incantare. E la. L’associazione “Teniamoci per Mano Onlus” si dedica a combattere la malattia, il dolore e la paura. E lo fa con lo strumento più semplice e più “umano” di tutti. Con l’aiuto del sorriso. Nasi rossi e tanta fantasia. Per regalare quella spinta positiva in grado di migliorare l’umore e dunque la salute. Incoraggiando ad affrontare il futuro con ottimismo. La Onlus dal 2010 è impegnata attraverso laappunto, a prendersi cura delle persone. Dei bambini, delle famiglie e degli anziani ...