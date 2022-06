La Gran Bretagna celebra il Giubileo di platino di Elisabetta. Foto di famiglia senza Andrea, Harry e Meghan (Di giovedì 2 giugno 2022) A 96 anni la regina taglia il traguardo dei 70 anni di regno, record che appartiene solo ad altri 15 monarchi nel mondo. Nel suo discorso ha detto di continuare a guardare con entusiasmo e fiducia al ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 giugno 2022) A 96 anni la regina taglia il traguardo dei 70 anni di regno, record che appartiene solo ad altri 15 monarchi nel mondo. Nel suo discorso ha detto di continuare a guardare con entusiasmo e fiducia al ...

