«La giuria mi ha ridato la vita» le prime parole dell' attore

(Di giovedì 2 giugno 2022) Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro Amber Heard. Dopo 12 ore di camera di consiglio, è arrivato il verdettoin aula a Fairfax in Virginia: lei dovrà pagare 15 milioni di dollari per averlo diffamato, lui dovrà risarcire lei con due milioni. Si chiude così uno dei divorzi (con causa di diffamazione) più lunghi e duria storia di Hollywood, con accuse e colpi di scena degli di un film’orrore. Johnny Depp ubriaco e violento in un ...

"Lami hala vita. Sono davvero onorato", ha detto Depp dopo il verdetto, seguito in un pub di Newcastle. "La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola", il commento di Heard ...'Lami hala vita', le parole di Johnny Depp. Il processo di Amber Heard contro Johnny Depp Il processo ad altissimo contenuto mediatico è durato sei settimane durante le quali Depp e ...«La giuria mi ha ridato la vita» è stato il primo commento dell’attore. Che non riceverà i 50 milioni di dollari chiesti in un primo momento all’ex moglie come risarcimento ai danni per averlo diffama ...Condannata a pagare 15 milioni e sbeffeggiata dai social: Amber Heard è la grande sconfitta del processo contro l'ex marito Johnny Depp. E mentre lui festeggia sui social citando ...