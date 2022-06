(Di giovedì 2 giugno 2022) Laal. Bandiera arcobaleno presso la sede a Zurigo e su tutti gli account social ufficialifederazione internazionale di calcio in occasione del. Impegno importante, che sta predisponendo una serie di misure anche per il Mondiale 2022 in Qatar, affinché “sia accogliente e inclusivo“. Nel frattempo, un arbitro scozzese, Craig Napier, ha deciso di fare coming out tramite un video sull’account Twitterfederazione arbitri nazionale. Poco dopo, anche il collega Lloyd Wilson, che arbitra nelle leghe inferiori, ha fatto coming out. Il 32enne ...

La Fifa aderisce al mese dell'orgoglio della comunità LGBTQIA+ La Fifa aderisce al mese dell'orgoglio LGBTQIA+. Bandiera arcobaleno presso la sede a Zurigo e su tutti gli account social ufficiali della federazione internazionale di calcio in occasione del mese de ...