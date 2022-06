La Festa della Repubblica Italiana, oggi (Di giovedì 2 giugno 2022) Si celebra per ricordare il referendum con cui nel 1946 gli italiani votarono per sceglierla come nuova forma di governo, dopo la fine del fascismo Leggi su ilpost (Di giovedì 2 giugno 2022) Si celebra per ricordare il referendum con cui nel 1946 gli italiani votarono per sceglierla come nuova forma di governo, dopo la fine del fascismo

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - RaiCultura : Concerto per la Festa della Repubblica, dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del @Quirinale. Il M° Myung-Whung Chu… - elio_vito : Per far (forse) comprendere a Salvini la gravità dei suoi incontri con l'ambasciata russa, dovrebbe bastare fargli… - CiaoKarol : #2GIUGNO , E' LA FESTA DELLA REPUBBLICA! Preghiamo per la nostra Patria, perchè torni ad essere sana e cristiana.… - ItalianAmbBG : RT @ItalyinBG: Con la proiezione verso il futuro e la certezza di superare le sfide di oggi e domani, l’Ambasciata d’Italia a Sofia augura… -