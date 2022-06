La commissaria per i diritti umani dell’Ucraina Denisova rimossa perché enfatizzava le notizie degli stupri (Di giovedì 2 giugno 2022) Con 234 voti favorevoli il parlamento di Kyiv ha sfiduciato e fatto rimuovere Lyudmila Denisova, commissaria per i diritti umani dell’Ucraina. Pavel Frolov, parlamentare del partito del presidente Zelensky ‘Servitore del popolo’, ha spiegato i motivi del voto: “Denunciamo il sistematico inadempimento dei suoi poteri di organizzare corridoi umanitari, di proteggere e scambiare prigionieri, di opporsi alla deportazione di persone e bambini dai territori occupati e di altre attività per i diritti umani, incomprensibile concentrazione su numerosi dettagli di crimini sessuali commessi in modo innaturale e stupri di bambini nei territori occupati, che non sono stati dimostrati con prove e che hanno solo danneggiato solo l’Ucraina”. Diversi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Con 234 voti favorevoli il parlamento di Kyiv ha sfiduciato e fatto rimuovere Lyudmilaper i. Pavel Frolov, parlamentare del partito del presidente Zelensky ‘Servitore del popolo’, ha spiegato i motivi del voto: “Denunciamo il sistematico inadempimento dei suoi poteri di organizzare corridoitari, di proteggere e scambiare prigionieri, di opporsi alla deportazione di persone e bambini dai territori occupati e di altre attività per i, incomprensibile concentrazione su numerosi dettagli di crimini sessuali commessi in modo innaturale edi bambini nei territori occupati, che non sono stati dimostrati con prove e che hanno solo danneggiato solo l’Ucraina”. Diversi ...

fattoquotidiano : Lyudmila Denisova, così il caso dell’ex commissaria ucraina per i diritti umani è diventato il simbolo della guerra… - Mov5Stelle : È appena arrivato il via libera della Commissione europea per garantire dal 1 giugno, grazie a una task force guida… - fattoquotidiano : Ucraina, commissaria ai diritti umani di Kiev: “Zelensky ha dato ordine di licenziarmi per la mia raccolta di dati.… - sostengoi40 : RT @LUIGIVACCARO5: Kiev caccia commissaria ai diritti umani: “Non prova i crimini russi”. Lei: “È totalitarismo” LA GUERRA È GIÀ UNA COSA… - FRSMTT : RT @neXtquotidiano: La commissaria per i diritti umani dell’Ucraina #Denisova rimossa perché enfatizzava le notizie degli stupri https://t.… -