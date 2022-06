La battaglia di Santiago | il Cile elimina l’Italia – 2 giugno 1962 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 giugno 2022) Il 2del tecnico Paolo Mazza, complice l’arbitraggio discutibile dell’inglese Aston viene sconfitta per 2-0 dale deve abbandonare la Coppa del Mondo I Campionati del Mondo per la nostra Nazionale sono sempre stati un continuo alternarsi di incredibili vittorie e brucianti sconfitte, intervallate da edizioni anonime e ordinarie. Tuttavia nella storia del calcio azzurro ci sono almeno due situazioni in cui tutti i tifosi italiani si sono sentiti vittime di un ingiustizia, defraudati di una vittoria che sarebbe spettata loro, ma che qualcuno ha deciso in maniera completamente arbitraria di assegnare a qualcun’altro. Il precedente più celebre è sicuramente quello legato ai Mondiali del 2002 in Corea del Sud e all’arbitro Moreno. C’è però un’altra situazione, affine a quella ...