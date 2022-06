La battaglia del judoka Francesco Lepre: "Io, finanziere atleta per l'infortunio alle Olimpiadi chiedo di essere equiparato ai caduti in missione" (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la lesione al legamento la sua carriera sportiva è finita, ora è nel reparto sedentario di Milano. Così ha fatto ricorso in Cassazione per essere riconosciuto vittima del dovere ma ha perso: "Non mi fermo, a Strasburgo farò valere i miei diritti" Leggi su repubblica (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la lesione al legamento la sua carriera sportiva è finita, ora è nel reparto sedentario di Milano. Così ha fatto ricorso in Cassazione perriconosciuto vittima del dovere ma ha perso: "Non mi fermo, a Strasburgo farò valere i miei diritti"

