La banda della Panda che rapina coppiette nel Napoletano (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - rapinatori di coppiette in azione nella fascia vesuviana del Napoletano. Trenta minuti dopo la mezzanotte, a Trecase, i carabinieri sono intervenuti in via Panoramica dove poco prima tre persone a bordo di una Fiat Panda, con volto coperto e armati di bastoni, avevano infranto i vetri anteriori di una Peugeot 208 e costretto un ragazzo e una ragazza di 26 anni e 24 anni rispettivamente a consegnare soldi, gioielli, portafogli e chiave dell'auto. La coppietta ha rifiutato di farsi medicare. Poco dopo, identica scena ma questa volta a Terzigno, in via Nespole della Monica, una zona distante una manciata di minuti da quella della prima rapina. Anche in questo caso una Fiat Panda, tre individui, bastoni e vetri anteriori rotti. Le vittime sono un ... Leggi su agi (Di giovedì 2 giugno 2022) AGI -tori diin azione nella fascia vesuviana del. Trenta minuti dopo la mezzanotte, a Trecase, i carabinieri sono intervenuti in via Panoramica dove poco prima tre persone a bordo di una Fiat, con volto coperto e armati di bastoni, avevano infranto i vetri anteriori di una Peugeot 208 e costretto un ragazzo e una ragazza di 26 anni e 24 anni rispettivamente a consegnare soldi, gioielli, portafogli e chiave dell'auto. La coppietta ha rifiutato di farsi medicare. Poco dopo, identica scena ma questa volta a Terzigno, in via NespoleMonica, una zona distante una manciata di minuti da quellaprima. Anche in questo caso una Fiat, tre individui, bastoni e vetri anteriori rotti. Le vittime sono un ...

Advertising

ItalianNavy : Sfila la Banda Musicale della #MarinaMilitare, uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani e che tra… - Esercito : E’ il momento della Banda della Brigata “Sassari” che eseguirà il tradizionale inno “Dimonios”. #2giugno… - Esercito : Sfila ora la Banda dell’#Esercito che si è esibita in pubblico per la prima volta il #2giugno 1964 in occasione del… - sulsitodisimone : La banda della Panda che rapina coppiette nel Napoletano - Esercito : RT @ItalianNavy: Sfila la Banda Musicale della #MarinaMilitare, uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani e che trae origi… -