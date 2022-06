Killer Tulsa ha ucciso medico per dolori post operazione ++ (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Killer dell'ospedale di Tulsa ha agito con l'intenzione di uccidere il dott. Preston Phillips, il chirurgo che lo aveva operato e che figura tra le quattro vittime. Lo ha riferito il capo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildell'ospedale diha agito con l'intenzione di uccidere il dott. Preston Phillips, il chirurgo che lo aveva operato e che figura tra le quattro vittime. Lo ha riferito il capo della ...

