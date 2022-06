Advertising

Agenzia ANSA

11:18 Ucraina,: 30.soldati russi uccisi nel conflitto Sono circa 30.i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di. Nel suo aggiornamento sulle ...Sono circa 30.i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 99 giorni ... Kiev, 30.850 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra - Mondo Sono circa 30.850 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. (ANSA) ...“Questa guerra è un pericolo per tutti. Vitali Klitschko: 'E' pericolo per tutti in Europa e nel mondo'. (LaPresse) “Non è un’operazione speciale, non è una guerra. Dopo queste immagini quello che tut ...