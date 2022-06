Juventus, idea Muriel+Vlahovic: l’Atalanta chiede 15 milioni di euro (Di giovedì 2 giugno 2022) Luis Muriel è sotto la lente attenta della Juventus, pronta a investire sul calciatore per creare un duo straordinario con Dusan Vlahovic. Secondo quarto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, l’attuale attaccante dell’Atalanta non è irrinunciabile per la società bergamasca; la Dea, infatti, di fronte a offerte rilevanti per il calciatore colombiano sarebbe particolarmente tentata a incassare per la cessione di uno dei giocatori più talentuosi della Serie A. La richiesta della società nerazzurra corrisponde a 15 milioni di euro e la Juventus sta riflettendo sul da farsi, valutando anche come sostituire un pezzo da novanta come Paulo Dybala. Riflessioni anche sulla questione Alvaro Morata, di proprietà dell’Atletico Madrid, con la pista Muriel che diventa sempre più calda e percorribile. Seguiranno ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Luis Muriel è sotto la lente attenta della, pronta a investire sul calciatore per creare un duo straordinario con Dusan Vlahovic. Secondo quarto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, l’attuale attaccante delnon è irrinunciabile per la società bergamasca; la Dea, infatti, di fronte a offerte rilevanti per il calciatore colombiano sarebbe particolarmente tentata a incassare per la cessione di uno dei giocatori più talentuosi della Serie A. La richiesta della società nerazzurra corrisponde a 15die lasta riflettendo sul da farsi, valutando anche come sostituire un pezzo da novanta come Paulo Dybala. Riflessioni anche sulla questione Alvaro Morata, di proprietà dell’Atletico Madrid, con la pista Muriel che diventa sempre più calda e percorribile. Seguiranno ...

