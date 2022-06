Juventus | De Sciglio rinnova | bianconero fino al 2025

(Di giovedì 2 giugno 2022) In casasi festeggia il rinnovo di Mattia De. I bianconeri sono riusciti a trattenere uno dei migliori giocatori, fondamentale per il progetto di Massimiliano Allegri. Secondo quanto...

romeoagresti : #DeSciglio ha firmato il rinnovo con la #Juventus: l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni // De Sciglio… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #DeSciglio rinnoverà il contratto fino al 2025: firma nelle prossime ore - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA?? De Sciglio rinnova con la Juventus: accordo fino al 2025 [??@romeoagresti] - Pall_Gonfiato : #desciglio rinnova con la #juventus - Fprime86 : RT @romeoagresti: #DeSciglio ha firmato il rinnovo con la #Juventus: l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni // De Sciglio has si… -

... è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di contratto fino a giugno 2025 di Mattia De. ... Si attende soltanto la comunicazione ufficiale da parte dellaGiornate assolutamente frenetiche in casa, con Cherubini che non solo è alla ricerca delle ... L'ultimo, in ordine di tempo, ha visto coinvolto Mattia De, e si è concluso con una ...La Juventus sembra pronta a rinnovare il contratto di De Sciglio; il contratto del difensore ha letteralmente stupito tutti.La Juventus lavora in vista della prossima stagione, diverse situazioni da risolvere: priorità al rinnovo di De Sciglio ...