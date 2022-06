Judo, Grand Slam Tbilisi 2022: i tabelloni degli italiani. Chance importante per Lombardo nei 73 kg (Di giovedì 2 giugno 2022) Quest’oggi si è consumato il primo atto del quarto Grand Slam stagionale del World Tour di Judo 2022, in programma a Tbilisi da venerdì 3 a domenica 5 giugno. Nella capitale georgiana è andata in scena infatti la consueta cerimonia di sorteggio della vigilia, in cui sono stati compilati i tabelloni di tutte e quattordici le categorie in gara. Andiamo a scoprire dunque gli avversari degli azzurri in vista delle competizioni del weekend. Partiamo dal settore femminile e dalla coppia tricolore iscritta alla -52 kg, con Martina Castagnola settima testa di serie del seeding inserita nel quarto della temibile francese Astride Gneto e con Francesca Giorda chiamata subito ad una prestazione importante all’esordio contro la spagnola Lopez Sheriff per andare ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Quest’oggi si è consumato il primo atto del quartostagionale del World Tour di, in programma ada venerdì 3 a domenica 5 giugno. Nella capitale georgiana è andata in scena infatti la consueta cerimonia di sorteggio della vigilia, in cui sono stati compilati idi tutte e quattordici le categorie in gara. Andiamo a scoprire dunque gli avversariazzurri in vista delle competizioni del weekend. Partiamo dal settore femminile e dalla coppia tricolore iscritta alla -52 kg, con Martina Castagnola settima testa di serie del seeding inserita nel quarto della temibile francese Astride Gneto e con Francesca Giorda chiamata subito ad una prestazioneall’esordio contro la spagnola Lopez Sheriff per andare ...

