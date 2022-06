Johnny Depp vs Amber Heard: una sentenza che condanna il me too (Di giovedì 2 giugno 2022) Non sembrano neanche reali. Lui, lei, la noia atroce di chi ha più di ogni sogno e non sa come alzare ancora l’asticella della depravazione, un turbine di insulti, violenze, menzogne, ripicche, roba da disperati da ringhiera, non da superstelle del cinema, con le scorte nerborute, le auto e i jet privati, castelli di rabbia e di noia, noia, noia, alla fine è solo quello, sempre quello e neanche le droghe la spengono più. Il lato fetido di Hollywood, che è sempre lo stesso, che non cambia mai, dai divi del muto fino a Johnny e Amber, e che finisce sempre davanti a un giudice di marmo, con una giuria di comuni mortali che non capiscono ma giudicano e alla fine la sentenza. Salomonica, in questo caso: Johnny Depp e Amber Heard sono entrambi due bugiardi, due calunniatori, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 giugno 2022) Non sembrano neanche reali. Lui, lei, la noia atroce di chi ha più di ogni sogno e non sa come alzare ancora l’asticella della depravazione, un turbine di insulti, violenze, menzogne, ripicche, roba da disperati da ringhiera, non da superstelle del cinema, con le scorte nerborute, le auto e i jet privati, castelli di rabbia e di noia, noia, noia, alla fine è solo quello, sempre quello e neanche le droghe la spengono più. Il lato fetido di Hollywood, che è sempre lo stesso, che non cambia mai, dai divi del muto fino a, e che finisce sempre davanti a un giudice di marmo, con una giuria di comuni mortali che non capiscono ma giudicano e alla fine la. Salomonica, in questo caso:sono entrambi due bugiardi, due calunniatori, ...

