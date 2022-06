Johnny Depp vince sulla giustizia che varia da Paese a Paese (Di giovedì 2 giugno 2022) Cencio parla male di straccio? Un miliardo di click. Interessano di più le feci di Amber Heard sul letto di Johnny Depp o le manovre di Putin per annettersi i territori ucraini? Decisamente i primi. D’altronde, disse in tempi non sospetti Roberto Gervaso, “anche gli eroi vanno di corpo, anche i santi fanno pipì”. Ci sono i referendum sulla giustizia da votare? Meglio seguire il consiglio della comica di turno e andarsene al mare: troppa fatica informarsi ed esprimere il proprio voto, diritto per cui tanti nostri avi hanno sacrificato la loro vita. Viceversa, ficcare il naso nei drammi personali, o pseudo tali, non necessita alcuno sforzo. Siamo tutti vittime di un’involuzione umana che sta scivolando verso una china discendente e che ha ridotto ai minimi termini la crescita del nostro cervello, rendendoci schiavi di ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 giugno 2022) Cencio parla male di straccio? Un miliardo di click. Interessano di più le feci di Amber Heard sul letto dio le manovre di Putin per annettersi i territori ucraini? Decisamente i primi. D’altronde, disse in tempi non sospetti Roberto Gervaso, “anche gli eroi vanno di corpo, anche i santi fanno pipì”. Ci sono i referendumda votare? Meglio seguire il consiglio della comica di turno e andarsene al mare: troppa fatica informarsi ed esprimere il proprio voto, diritto per cui tanti nostri avi hanno sacrificato la loro vita. Viceversa, ficcare il naso nei drammi personali, o pseudo tali, non necessita alcuno sforzo. Siamo tutti vittime di un’involuzione umana che sta scivolando verso una china discendente e che ha ridotto ai minimi termini la crescita del nostro cervello, rendendoci schiavi di ...

