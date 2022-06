Johnny Depp festeggia la vittoria contro Amber Heard: “Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita”. Lei in lacrime: “Ho il cuore spezzato” (Di giovedì 2 giugno 2022) Amber Heard ha diffamato Johnny Depp. dopo tre giorni di camera di consiglio, i sette giurati hanno raggiunto un verdetto all’unanimità nella causa che l’attore de I Pirati dei Caraibi aveva intentato contro la sua ex moglie. Per la giuria del tribunale di Fairfax in Virginia, quindi, l’articolo del Washington Post pubblicato nel 2018 dove la star di Aquaman si definiva vittima di violenza domestica senza però mai citare nome e cognome del marito ha screditato la reputazione a livello morale e professionale di Depp. Onorabilità che la giuria ha quantificato in 15 milioni di dollari per le accuse non fondate – e non 50 come richiesto comunque dalla difesa dell’attore – più 350mila dollari per danni punitivi. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)ha diffamatotre giorni di camera di consiglio, i sette giurati hanno raggiunto un verdetto all’unanimità nella causa che l’attore de I Pirati dei Caraibi aveva intentatola sua ex moglie. Per ladel tribunale di Fairfax in Virginia, quindi, l’articolo del Washington Post pubblicato nel 2018 dove la star di Aquaman si definiva vittima di violenza domestica senza però mai citare nome e cognome del marito ha screditato la reputazione a livello morale e professionale di. Onorabilità che laha quantificato in 15 milioni di dollari per le accuse non fondate – e non 50 come richiesto comunque dalla difesa dell’attore – più 350mila dollari per dpunitivi. La ...

