Advertising

scherlockrosson : RT @doctormabuse18: Fidanzata #infermiera. Le scade #Greenpass a breve. Costretta ulteriore #vaccino, mentre il #Covid è ormai un #raffredd… - LorettaGarzena : RT @doctormabuse18: Fidanzata #infermiera. Le scade #Greenpass a breve. Costretta ulteriore #vaccino, mentre il #Covid è ormai un #raffredd… - Sadachbia777 : RT @doctormabuse18: Fidanzata #infermiera. Le scade #Greenpass a breve. Costretta ulteriore #vaccino, mentre il #Covid è ormai un #raffredd… - leggoit : Italiano muore a Palma di Maiorca: Mario, cameriere 35enne, investito e ucciso dalla polizia - massimotwiter1 : Questo pupazzo e il suo ventriloquo Draghi il quale chi non si vaccina muore, ancora imperversano nel sistema polit… -

Bimbo di 4 anni fa il bagno, annega e: l'orrore davanti ai genitori Secondo le prime informazioni il giovane aveva appena finito il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal luogo dell'...È dal 2015, quando Flavia Pennetta e Roberta Vinci trasformarono il sogno americano ina ... Rublev ai quarti Roland Garros - Nadal nonmai, si inchina Djokovic. Sarà semifinale con ...Un giovane gallurese di 35 anni, Mario Decandia, ha perso la vita a Palma di Maiorca dopo essere stato investito da un'auto della Polizia del posto. L'incidente è avvenuto ...Muore per un malore davanti agli occhi dei clienti ... affollano il paese che ha dato il nome al lago più grande d’Italia. Neanche il sindaco Davide Bendinelli è riuscito a risalire all ...