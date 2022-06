Italia, Mancini perde altri giocatori: out anche Lazzari, Zaccagni e Sirigu (Di giovedì 2 giugno 2022) Manuel Lazzari, Mattia Zaccagni e Salvatore Sirigu lasceranno il ritiro di Coverciano dell’Italia. Il commissario tecnico Roberto Mancini perderà dunque altri giocatori dopo l’uscita di scena di Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Jorginho. L’attuale allenatore della Nazionale parlerà in conferenza stampa in data 3 giugno 2022, alle ore 13.45, poche ore prima del quotidiano allenamento con il gruppo azzurro. Dopo la disfatta per mano dell’Argentina, per 0-3, l’Italia dovrà tuffarsi nell’appuntamento Nations League, con la Germania ad attendere l’Italia al Dall’Ara di Bologna. Scelte quasi obbligate per Mancini, considerando le varie assenze, in attesa di ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Manuel, Mattiae Salvatorelasceranno il ritiro di Coverciano dell’. Il commissario tecnico Robertorà dunquedopo l’uscita di scena di Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Jorginho. L’attuale allenatore della Nazionale parlerà in conferenza stampa in data 3 giugno 2022, alle ore 13.45, poche ore prima del quotidiano allenamento con il gruppo azzurro. Dopo la disfatta per mano dell’Argentina, per 0-3, l’dovrà tuffarsi nell’appuntamento Nations League, con la Germania ad attendere l’al Dall’Ara di Bologna. Scelte quasi obbligate per, considerando le varie assenze, in attesa di ...

