Italia, lasciano il ritiro di Mancini in sei: ecco i non convocati (Di giovedì 2 giugno 2022) Oltre a Chiellini, lasciano il ritiro dell'Italia anche Verratti, Bernardeschi, Insigne, Emerson e Jorginho. Il comunicato. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022) Oltre a Chiellini,ildell'anche Verratti, Bernardeschi, Insigne, Emerson e Jorginho. Il comunicato.

Advertising

ZanAlessandro : Buon mese del #Pride! Che siano in tutta Italia manifestazioni di gioia e democrazia. Ma anche di lotta, visibilità… - pdnetwork : In Italia i giovani lasciano casa dei genitori non prima dei 30 anni perché il primo impiego è spesso un tirocinio… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ITALIA, ZANIOLO E KEAN LASCIANO IL RITIRO DI COVERCIANO A seguito degli accertamenti fatti ques… - GoalItalia : L'Italia perde pezzi in vista dell'esordio in Nations League contro la Germania: Chiellini, Insigne, Verratti, Jorg… - fanpage : Dopo la sconfitta dell'Italia alla #Finalissima, il CT #Mancini ha fatto le sue scelte per le prossime sfide in… -