Italia, i convocati per la Nations League (Di giovedì 2 giugno 2022) Si sono aggregati al gruppo i calciatori che non erano stati convocati per la ‘Finalissima’ con l’Argentina. Nel pomeriggio allenamento in vista del match di sabato con la Germania Leggi su itasportpress (Di giovedì 2 giugno 2022) Si sono aggregati al gruppo i calciatori che non erano statiper la ‘Finalissima’ con l’Argentina. Nel pomeriggio allenamento in vista del match di sabato con la Germania

Advertising

sscnapoli : ?? Tutti gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali ?? - TuttoCagliari : Italia, i convocati per la Nations League: c'è Alessio Cragno - infoitsport : Italia, i convocati per la Nations League: c'è Alessio Cragno - sportli26181512 : Italia, i convocati per la Nations League: out Insigne, Verratti, Bernardeschi e Jorginho: Giorgio Chiellini, Feder… - LAROMA24 : #Italia, i convocati per la #NationsLeague: ok #Mancini, #Spinazzola, #Pellegrini e #Cristante ??… -