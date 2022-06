Italia, i convocati per la Nations League (Di giovedì 2 giugno 2022) Gli Azzurri di Mancini, dopo la brutta sconfitta per 3-0 nella Finalissima contro l’Argentina, sono rientrati nella notte a Coverciano e questa sera, alle ore 18, torneranno ad allenarsi in vista del match di Nations League con la Germania in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Oltre a Giorgio Chiellini, che ieri a Wembley ha disputato la sua ultima gara in maglia azzurra, hanno lasciato il ritiro Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Marco Verratti. I convocati Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Gli Azzurri di Mancini, dopo la brutta sconfitta per 3-0 nella Finalissima contro l’Argentina, sono rientrati nella notte a Coverciano e questa sera, alle ore 18, torneranno ad allenarsi in vista del match dicon la Germania in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Oltre a Giorgio Chiellini, che ieri a Wembley ha disputato la sua ultima gara in maglia azzurra, hanno lasciato il ritiro Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Marco Verratti. IPortieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), ...

