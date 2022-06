Italia, i convocati per la Nations League (Di giovedì 2 giugno 2022) Il c.t. Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per gli impegni in Nations League Al rientro dalla Finalissima di Wembley persa contro l’Argentina, il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha aggiornato l’elenco dei convocati degli Azzurri per la Nations League dopo che Chiellini, Bernardeschi, Verratti, Insigne, Emerson e Jorginho hanno lasciato il ritiro di Coverciano. Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pessina, Tonali. Attaccanti: Belotti, Gnonto, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il c.t. Mancini ha diramato l’elenco deiper gli impegni inAl rientro dalla Finalissima di Wembley persa contro l’Argentina, il c.t. dell’Roberto Mancini ha aggiornato l’elenco deidegli Azzurri per ladopo che Chiellini, Bernardeschi, Verratti, Insigne, Emerson e Jorginho hanno lasciato il ritiro di Coverciano. Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pessina, Tonali. Attaccanti: Belotti, Gnonto, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

