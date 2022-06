Italia-Germania, Nations League: programma, orario, tv, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la Finalissima disputata ieri contro l’Argentina la Nazionale di Roberto Mancini fa ritorno in patria per preparare la sfida d’esordio della Nations League 2022-2023. Sabato 4 giugno allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna arriva la Germania, inserita nello stesso raggruppamento degli azzurri al pari di Ungheria e Inghilterra. L’Italia deve scacciare i fantasmi della seconda eliminazione consecutiva dal Mondiale e la Nations League può rappresentare un buon punto di svolta, nonostante lo scarso appeal della manifestazione. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A (ove è inserita l’Italia) si sfideranno nelle Finals calendarizzate a Giugno 2023, mentre le ultime quattro classificate retrocedono in Lega B. Diamo un’occhiata alle probabili ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la Finalissima disputata ieri contro l’Argentina la Nazionale di Roberto Mancini fa ritorno in patria per preparare la sfida d’esordio della2022-2023. Sabato 4 giugno allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna arriva la, inserita nello stesso raggruppamento degli azzurri al pari di Ungheria e Inghilterra. L’deve scacciare i fantasmi della seconda eliminazione consecutiva dal Mondiale e lapuò rappresentare un buon punto di svolta, nonostante lo scarso appeal della manifestazione. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A (ove è inserita l’) si sfideranno nelle Finals calendarizzate a Giugno 2023, mentre le ultime quattro classificate retrocedono in Lega B. Diamo un’occhiata alle...

